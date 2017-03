Arbeidsløysa fell vidare

– Dei siste månadane har vi sett fleire teikn på at norsk økonomi er i betring. I mars fall arbeidsløysa for fjerde månad på rad, og vi ser no ein nedgang i heile landet. Etter at arbeidsløysa innan ingeniør- og IKT-fag meir enn dobla seg dei siste to åra, har arbeidsløysa no falle klart for denne yrkesgruppa dei siste tre månadane, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I mars var det registrert 81.300 heilt arbeidsledige hos Nav, ein nedgang på 8.000 personar samanlikna med mars i fjor. Arbeidsløysa er no på 2,9 prosent, ned frå 3,2 prosent i mars i fjor.

Nedgangen i arbeidsløysa fortset på Sør- og Vestlandet, men det var Hedmark og Telemark som hadde den største prosentvise nedgangen i talet på heilt ledige i mars.

