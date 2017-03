Senterpartiet med endå ei brakmåling

Endringa frå sist Norstat-måling er ein oppgang på 3,4 prosentpoeng til 14,3 prosent for Senterpartiet.

– Noko av det som skjer no, er at kampen mot sentralisering famnar mykje breiare enn for eksempel motstand mot ulv. Skiljelinja sentrum/periferi skjer over alle konfliktlinjer i Noreg, seier statsvitar og professor Bernt Aardal til avisa.

Arbeidarpartiet er framleis det største partiet, men fell med 0,4 prosentpoeng til 30,8 prosent. Høgre har størst fall på 3,2 prosentpoeng til 20,6 prosents oppslutning. Framstegspartiet har nest størst auke etter Senterpartiet, opp til 15,8 prosent (+2,6). SV går opp til 5 prosent (+1,5), over KrF som fell til 4,5 prosent (-0,9). Venstre går under sperregrensa til 2,7 prosent (-1,2), knapt over Raudt som fell til 2,5 prosent (-0,7) til liks med MDG (-0,2).

Dersom målinga hadde vore valresultatet ville Ap fått inn 56 mandat, Høgre 38, Frp 29 og Senterpartiet 26. Av dei mindre partia ville SV fått 9 mandat, etterfølgt av KrFs 8. Raudt, Venstre og MDG ville fått eitt mandat kvar.

