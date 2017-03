Nedgang i antibiotikasalet 

– Nedgangen i omsetningstala for antibiotika er gledeleg nytt, seier overlege Martin Steinbakk ved Folkehelseinstituttet.

I perioden 2012–2016 har antibiotikasalet gått ned med 13,5 prosent, viser rapporten "Legemiddelforbruket i Norge", som er utarbeidd av Folkehelseinstituttet. I fjor var nedgangen på nær 4 prosent.

Steinbakk understrekar at nedgangen handlar om auka medvit både i befolkninga generelt og hos helsepersonell, som skriv ut medikamenta.

– Det er utarbeidd nasjonale faglege retningslinjer for bruk av antibiotika. Her blir det tilrådd kven som bør få kva behandling for kva tilstandar. Dersom retningslinjene blir følgde, vil dei helsespesifikke måla i Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015–2020 mest sannsynleg kunne bli nådd, seier han til NTB.

Målet til helsemyndigheitene er å få ned antibiotikaforbruket med 30 prosent innan utgangen av 2020. For at medikamenta også i framtida skal vere ei effektiv behandling mot alvorlege infeksjonssjukdommar, må bruken vere riktig og minst mogleg, påpeiker Steinbakk. Han forklarar at det er viktig å få ned bruken i Noreg, sjølv om enkelte andre land brukar meir antibiotika.

– Det er viktig at vi har eit lågt forbruk her for å avgrense konsekvensane av import av resistente mikrobar. Dersom ein får i seg resistente mikrobar ved utanlandsreiser, og sjølv brukar antibiotika, aukar sannsynet for å få eit problem, understrekar han.

