Feministiske vallister i både Oslo og Bergen

Partiet beskriv seg som eit feministisk og antirasistisk parti som arbeider for likestilling og mot diskriminering. Dei siste vekene har dei jobba intenst med å samle dei 500 underskriftene frå kvart fylke som må til for å stille liste ved stortingsvalet.

– Responsen blant folk har vore overveldande positiv. Det er klart at det er eit stort behov for eit feministisk parti, som konsekvent prioriterer kvinnesak, antirasisme og antidiskriminering, seier Cathrine Linn Kristiansen, stortingskandidat i Oslo.

Ho seier det er behov for partiet på Stortinget ikkje berre for å snakke om kvinners rettssikkerheit, men for å gjere noko med det.

– Vi vil for eksempel sette ned ein havarikommisjon for partnardrap, innføre ei samtykkebasert valdtektslovgjeving, ei eiga hevnpornolov, og byggje ut krisesentertilbodet for kvinner i aktiv rus, seier ho.

Partiet vart stifta våren 2015, og stilte til kommune- og fylkestingsvalet same haust. Både Kristiansen og stortingskandidaten i Hordaland, Sunniva Schultze-Florey, var toppkandidatar den gongen, og begge figurerte ifølgje partiet på den såkalla slengartoppen.

– Feministisk initiativ trengst også på Stortinget fordi vi er konsekvent mot krig. Noreg har kanskje Nobels fredspris, men vi har ikkje eit einaste fredsparti på Stortinget. Vi vil prioritere ressursar på menneskeleg sikkerheit framfor militær utbygging, seier Schultze-Florey.

Lokallaga leverer sine underskriftslister til valstyret i Oslo og i Fylkeshuset i Bergen fredag formiddag.

