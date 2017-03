Regjeringa: Klimagassutsleppa ned til 1990-nivå i 2020

Solberg viste til at klimaforliket frå 2013 hadde som mål å redusere klimautsleppa med 48,6 millionar tonn CO2. Ein rapport i 2014 viste at gapet til dette målet var på heile 8 millionar tonn, men no ser det ut til gå rett veg, ifølgje Solberg.

– Mange meinte at målet var heilt umogleg å nå. No har vi heilt nye tal, og gapet har krympa frå 8 millionar tonn til drygt 3 millionar tonn, seier Solberg.

Ho viser vidare til at effekten av innfasing av biodrivstoff har redusert gapet til cirka 2 millionar tonn. For første gong har regjeringa anslag på at utsleppa går ned.

– Utsleppa i 2020 vil vere omtrent tilbake på 1990-nivå, seier Solberg og meiner innsatsen frå regjeringa og dei to samarbeidspartia skal ha mykje av æra for at det går rett veg.

