Fire kommunar på Senja slåast saman til éin

Det er berre Torsken med 920 innbyggjarar som har sagt nei til samanslåinga. Dette blir overstyrt av Stortingets kommunalkomité, som kunngjorde samanslåinga på ein pressekonferanse onsdag.

– Når tre av fire kommunar ber Stortinget om å avklare framtida for ein ny Senja-kommune, gjer vi det. Den naturlege konklusjonen er at det vil gi ein sterk og framtidsretta kommune om alle dei fire kommunane på Senja går saman, seier leiaren i kommunalkomiteen Helge Andre Njåstad (Frp).

Lenvik med sine 11.700 innbyggjarar er størst i den nye kommunen. Berg er minst med 914 innbyggjarar. Tranøy har vel 1.500 innbyggjarar,

– Ei samanslåing av Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken vil gi ein berekraftig kommune sentralt i fylket som på ein betre måte enn i dag kan bidra til ei god utvikling for innbyggjarane og næringslivet i kommunane, seier Frank Jenssen (H).

Jenssen seier kommunane vil komme økonomisk styrkt ut av samanslåinga.

– Senja kommune vil til saman få 61,5 millionar kroner i eingongsstøtte i samband med samanslåinga. I tillegg vil kommunen få eit inndelingstilskot på 56 millionar kroner per år i 15 år, som så vert trappa ned over fem år. Inndelingstilskotet inneber at den nye kommunen vil ta imot viktige tilskot som om dei framleis var fire kommunar i 20 år, seier han.

