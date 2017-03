Fire av ti meiner globalisering truar norske arbeidsplassar

–Det overraskar meg at det er så mange som har den opplevinga, seier samfunnsøkonom og professor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.

Målinga gjort av Respons Analyse for Aftenposten og Adresseavisen, viser at det er personar i alderen 45 og eldre som i størst grad meiner globalisering truar norske arbeidsplassar, og det er også ei overvekt av menn og personar som bur på mindre stader.

Victor Norman, professor i samfunnsøkonomi ved Noregs handelshøgskole og tidlegare Høgre-statsråd, seier dei fleste i Noreg jobbar i ein skjerma del av økonomien som ikkje er utsett for konkurranse, og som har nytt godt av oljeinntektene.

– Noreg er den store vinnaren i ei globalisert verd, seier han til avisa.

I same måling svarte seks av ti at det er for mykje makt i Oslo.

