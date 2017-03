Venstre vil fjerne kontantstøtta

Nestleiaren i Venstres programkomité, Guri Melby, seier til VG at kontantstøtta er gammaldags og står i vegen for ein god familiepolitikk.

– Vi tar ikkje taktiske omsyn til KrF og dei kan ikkje lenger ta det for gitt at dei får gjennomslag for støtte til å vidareføre kontantstøtta, seier ho. Melby meiner støtta held mange kvinner borte frå arbeidslivet og bidrar til at barn som burde ha vore i barnehage blir heime, noko som gjer det fornuftig å fjerne støtta både med tanke på likestilling og integrering.

Det er fleirtal for å fjerne støtta i Venstres landsstyre, og dersom forslaget frå programkomiteen blir vedtatt på landsmøtet i helga, kan det bli fleirtal på Stortinget for å fjerne støtta ettersom det både i Frp, Høgre og Arbeidarpartiet er sterke krefter som ivrar for det same.

