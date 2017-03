Kulturministeren sterkt kritisk til at Islamsk Råd tilsette nikabkledd kommunikasjonsarbeidar

Tilsettinga av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic (32) i Islamsk Råd Norge (IRN) kjem etter at Kulturdepartementet løyvde nesten ein halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samhaldet muslimar imellom, ifølgje Klassekampen.

No er kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) redd IRN heller bidrar til å auke avstandane. Hasic har markert seg i samfunnsdebatten som ein sterk forsvarar av det heildekkjande ansiktssløret. Helleland meiner "mange i Noreg", også mange muslimar, ser på plagget som framand og at det skaper større avstand snarare enn å redusere den.

Ifølgje stillingsomtalen skal oppgåvene til Hasic vere kommunikasjonsarbeid, søknadsskriving og IT-drift. Hasic vil ikkje sjølv kommentere tilsettinga overfor avisa, men viser til generalsekretær Mehtab Afsar i IRN.

– Kva eit menneske har i hovudet er viktigare enn det dei har på hovudet, seier Afsar til Klassekampen. Han meiner tilsettinga viser at IRN har ei open haldning.

Fekk 484.000 kroner

Islamsk Råd Norge skal vere ein felles interesseorganisasjon for muslimane i Noreg og bidra til dialog med og brubygging til storsamfunnet.

Statsråd Helleland er derfor skuffa over tilsettinga av ein IRN-representant som ber nikab.

– Trur IRN dette bidrar til å vere ein betre brubyggjar og dialogpartnar med andre trus- og livssynssamfunn? Eg meiner dette er ytst uklokt og provoserande. Islamsk Råd skal bidra til å skape større forståing og redusere avstandar, seier statsråden til NTB.

Ho understrekar at innvendingane hennar ikkje knyter seg til Hasic' kvalifikasjonar for stillinga ho er tilsett i.

– Islamsk Råd Norge fekk middel til denne stillinga fordi eg meinte dei burde bli betre til å vareta si rolle som brubyggjar. Eg er redd dette er med på å skape større avstand, seier Helleland.

Også IRN ønskte å bli flinkare til å vareta oppgåvene som paraplyorganisasjon og fremme samhald blant muslimar og deira tilknyting til det norske samfunnet. Derfor løyvde regjeringa 484.000 kroner i auka driftstilskot slik at organisasjonen kunne styrke staben med éin tilsett.

Kan stanse støtte

I eit brev som NTB har ein kopi av, der departementet skriv at dei mellombels held tilbake auken, blir det understreka fleire stader at dei økonomiske tilskota til IRN blir gitt under føresetnad av at organisasjonen skal "fremme samhald blant muslimar og tilknyting til det norske samfunnet". Departementet poengterer også at løyvingane til organisasjonen kan bli stoppa dersom IRN ikkje brukar pengane i tråd med føresetnadane.

"Departementet vil understreke at videre driftstilskot betinger at IRN kan ivareta ovennevnte formål og oppgaver på en tilfredsstillende måte", står det i brevet.

– Religionsfridomen står veldig sterkt i Noreg. Det skal veldig mykje til for meg som kulturminister å ytre meg om organisasjonar som Islamsk Råd, men no vel eg å komme med eit tydeleg signal, seier Helleland.

Regjeringa starta i fjor haust arbeidet med å forby heildekkjande ansiktsplagg på norske skular, høgskular og universitet. Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget støtta forbod i skulen – og eit forbod kan vere på plass før året er omme.

