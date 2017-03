– Viktig berekraft-bidrag frå skipsfarten

– Havet representerer livet på jorda og er avgjerande for velstand, vekst og trivsel, seier administrerande direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.

– Vi må auke vår kunnskap om havet og bruke ressursane på ein meir berekraftig måte. Meir miljøvennleg transport med effektive skip er ein føresetnad for at verda skal ha ein berekraftig økonomisk vekst til fordel for ein aukande verdsbefolkning, understrekar Henriksen. Han la fram rapporten, som er skriven saman med klassifiseringsselskapet DNV GL, under Rederiforbundets årskonferanse i Oslo tysdag.

Rapporten vart overrekt kronprins Haakon og sjefen for FNs Global Compact, Lise Kingo.

– Rapporten er eit viktig bidrag, og bør vere ein inspirasjon også for andre næringar, seier Lise Kingo. Ho er imponert over rapporten som trekkjer fram ei rad område der skipsfarten kan utvikle seg i ei meir miljøriktig retning.

Også kronprins Haakon meiner rapporten er eit viktig bidrag.

Han viser til at vi står ved eit viktig vegskilje og at klimaendringane er ei utfordring for oss alle.

-Vi kan alle ta initiativ for å bevege verda i riktig retning. Både privatpersonar og den private sektor og industriar har dette ansvaret. Denne rapporten tar eit klart standpunkt og viser kva retning vi bør bevege oss i. Den gir eit viktig bidrag, meiner kronprins Haakon.

