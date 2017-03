Kronprinsen blir beskyttar for TV-aksjonen

–Vi er veldig glade for at kronprinsen ønskjer å vere høg beskyttar for TV-aksjonen. I år går pengane til UNICEFs arbeid for å gi læring til barn ramma av krig og konflikt, seier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

UNICEF står bak TV-aksjonen hos NRK i år, som har utdanning for fattige barn i konfliktsoner på agendaen. TV-aksjonen går av stabelen søndag 22. oktober.

Ordninga med beskyttarskap fungerer ifølgje Kongehuset som ei anerkjenning av organisasjonar og arrangement innanfor viktige område i samfunnslivet. Normalt blir det innvilga beskyttarskap for ein periode på fem år.

Heilt sidan TV-aksjonen starta i 1974 har det vore tradisjon at ein representant frå Kongehuset stiller opp som beskyttar.

