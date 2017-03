Barnevernet kan få utvida makt til å påleggja bebuarar mobilforbod

– Dette kan bidra til å beskytte ungdommane frå kontakt med rusmiljø, seier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Forslaget vart sendt på høyring måndag.

I dag har barnevernsinstitusjonar høve til å nekte bebuarar å bruke elektroniske kommunikasjonsmiddel, som mobiltelefon eller PC, for inntil to veker om gongen.

Bakgrunnen for forslaget er blant anna ein førespurnad frå Fossumkollektivet. Dei meiner ein vedtaksperiode på to veker frå inntak er for kort.

– Fossumkollektivet har sett ned ei ekspertgruppe med ungdommar som har budd der, og dei ser sjølve behovet for eit lengre "mobilforbod". Det er positivt at ungdommane er tatt med på råd, og at dette ønsket kjem frå dei sjølve, seier Horne.

Høyringsfristen er sett til 9. juni 2017.

