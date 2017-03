Sp vil endre valordninga 

Ifølgje Klassekampen vil Senterpartiet ha det slik at «mandatfordelinga mellom fylka ved stortingsval blir basert på talet på norske statsborgarar heller enn talet på innbyggjarar». I Oslo har kvar sjette innbyggjar utanlandsk statsborgarskap, og dei vil ifølgje forslaget frå Sp ikkje telje når mandat skal fordelast. Ei utrekning frå statsvitar og professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo viser at Sp-forslaget ville gitt to færre mandat til Oslo i 2013-valet, mens Hedmark og Nordland ville fått eitt ekstra kvar.

Sentralstyret i Sp støttar forslaget, men førstekandidaten i Oslo, Aisha Naz Bhatti, vil stemme mot på landsmøtet.

– Stortingsrepresentantane skal representere alle innbyggjarane i fylket vårt, og det bur ikkje berre norske statsborgarar i Oslo eller andre fylke, seier Bhatti.

