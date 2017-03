Senterparti-leiaren lovar sentraliseringsstopp

– Sluttdatoen for sentraliseringsregjeringa vi har i dag, den har vi sett. Den er 11. september, og eg gler meg, sa Vedum då han talte under opninga av Senterpartiets landsmøte i Trondheim fredag.

Han kallar valkampen i år for ein verdikamp og lovar lokalsjukehus over heile landet, færre direktorat og «eit reelt nærpoliti» dersom partiet kjem til makta. Dessutan skal det vere nasjonalt og lokalt eigarskap til naturressursane og skattelette for vanlege folk framfor dei rikaste, lovar han.

– Det er så mange lokalsamfunn som er blitt oversett og overprøvd av denne regjeringa. Det er tid for eit regjeringsskifte. Det er tid for ei regjering som trur på heile Noreg, sa Vedum.

