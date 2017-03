Semje og avtale mellom NRK og Dramatikerforbundet 

Avtalen gir NRK tidsubegrensa rett til å publisere nye eigenproduksjonar. Det betyr at kommande dramaseriar frå NRK kan vere tilgjengeleg i nettspelaren "NRK TV" når publikum sjølv måtte ønskje å sjå seriane.

Dei nye og omfattande publiseringsrettane blir førehandsbetalte. Samtidig er NRK blitt einig med Dramatikerforbundet om at arbeids- og rettsvederlaget til dramatikarane skal aukast vesentleg samanlikna med tidlegare avtalar.

Løft for TV-drama

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen trur avtalen vil gi eit løft for norsk TV-drama og for den norske dramabransjen.

– Norsk TV-drama er på veg opp. Samtidig har konkurransen om publikums merksemd aldri vore hardare. Folk har tilgang til dramaseriar frå heile verda. Vårt mål er å tilby norsk drama som held så høg kvalitet og som er så enkelt tilgjengeleg at det faktisk blir valt i konkurranse med eit internasjonalt tilbod. Derfor har vi strekt oss langt for å få til denne avtalen, seier Eriksen.

Ifølgje kringkastingssjefen gir den dramatikarane betydeleg betre arbeidsvilkår.

– Vi i Dramatikerforbundet er glade for å ha komme fram til ein mellombels avtale med NRK som gir eit historisk løft for norske TV-dramatikarar, seier Dramatikerforbundets leiar Monica Boracco.

Sikrar rettar

Boracco seier at avtalen inneber omfattande rettigheitsoverdraging til NRK. Nettopp dette punktet har vore omstridt i forhandlingane.

– No gjer vi oss erfaringar i ein treårsperiode og er fornøgd med at partane har forplikta seg til å forhandle om ein ny avtale om vederlag for kontinuerleg bruk, seier ho.

Ho forklarer at i motsetning til praksis hos kommersielle mediehus er dramatikarane gjennom denne avtalen sikra sine litterære rettar, kollektive rettar, i tillegg til gode royalty- og remakerater.

– Vi har ei forventning om at lista no vil leggjast høgare også på kommersielle produksjonar i framtida, seier forbundsleiaren.

Avtalen gjeld frå 24. mars i år til 31. desember 2019. Det er ein felles ambisjon at NRK og Dramatikerforbundet møtest til nye forhandlingar hausten 2019, før avtalen går ut.

