Regjeringa gir 100 millionar til plastopprydding

Statsminister Erna Solberg (H) var fredag gudmor under dåpen av det nye forskingsskipet "Dr. Fridtjof Nansen", som til liks med sine to forgjengarar skal setjast inn i bistandsprogram for å kartleggje og leggje til rette for berekraftig utnytting av havressursane.

I tillegg la regjeringa fram den første stortingsmeldinga om hav i utanrikspolitikken der berekraftig bruk og verdiskaping, reine og sunne hav og blå økonomi er hovudprioritetane.

– Vi skal ta ei leiarrolle internasjonalt for berekraftige hav, seier utanriksminister Børge Brende (H) som også annonserte ei løyving på 100 millionar kroner til det internasjonale arbeidet mot marin forsøpling og mikroplast.

(©NPK)