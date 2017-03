Bastesen på topp i Hordaland, ikkje Troms

Det var Brønnøysunds Avis som først melde om saka etter at ei pressemelding kom frå Kystpartiet i Hordaland torsdag kveld.

– Vi i Bergen og Hordaland er glade for at nestoren Bastesen har valt å representere nettopp vårt viktige fylke, heiter det blant anna i pressmeldinga.

I 1999 stod Bastesen i spissen for danninga av Kystpartiet, der han var leiar 1999–2005 og politisk nestleiar 2005–2006. Bastesen sat på Stortinget for Kystpartiet i Nordland frå 2001-2005, men vart kasta som leiar under landsmøtet i 2006. I 2008 vart han ekskludert, skulda for illojalitet mot Kystpartiet, ein eksklusjon som vart oppheva i fjor.

