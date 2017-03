Oljearbeidarar skal ha fått munnkorg etter alvorleg hending

Ifølgje avisa jobba fleirbruksfartøyet «Boa Sub C» på oppdrag for Statoil i oktober 2014 då ei alvorleg hending skjedde. Episoden vart ikkje kjent for norske styresmakter før i januar 2017. "Boa Sub C" jobba med røyrlegging under vatn og røska med seg og skadde botnnramma til undervassinstallasjonen på Smørbukk-feltet. Totalkostnadene for øydeleggingane skal ha vore rundt éin milliard kroner.

– Vi vart bedne om ikkje å snakke om hendinga. Prosjektleiinga på båten var veldig tydeleg på at dette ikkje skulle komme ut, seier éin av om lag 100 personar som var til stades.

Hendinga er ikkje ført opp i den norske statistikken, og Petroleumstilsynet fekk ikkje beskjed før i januar i år. "Boa Sub C" går under maltesisk flagg, men verken dei maritime styresmaktene på Malta eller klasseselskapet DNV GL, den forlengde armen til flaggstaten i Noreg, kan framvise dokumentasjon på det som skjedde.

– Basert på informasjonen vurderte Statoil dette som ei kvalitetshending med berre materielle skadar og at varsling ikkje var påkravd, skriv Statoils myndigheitskontakt Ellinor Nesse i eit brev til Petroleumstilsynet.

