Strålande vårvêr i Sør-Noreg neste veke

– Hestehoven har jo allereie blomstra på trøndelagskysten. Den er blitt dekt med snø eit par gonger, men det toler den jo, seier førsteamanuensis Kristian Hassel ved NTNU vitskapsmuseet til NTB.

For hestehoven i Trøndelag kan det bli skiftande vêr i veka som kjem også.

– I dag er det Austlandet som har det finaste vêret, mens det er nedbør over Vestlandet og nordover, til og med Nordland. Vi ser pålandsvind frå nordvest i Midt-Noreg, mens det lenger nordover er frålandsvind, seier Tone Christin Thaule ved Meteorologisk institutt til NTB.

Kalde netter

– Det er nok Austlandet som ligg best an for vårvekstane. Men det er kaldt på natta. Vi er i ei årstid med store temperaturforskjellar mellom natt og dag, seier meteorologen.

Fram mot helga kjem høgtrykket til å gå nordover og sørgje for at det blir opphald i Rogaland, mens det frå Hordaland og nordover blir nedbør. Heilt i nord er lufta kald, og nedbøren kjem mest sannsynleg som snø.

Laurdag og søndag fortset i same spor, med godvêr på Aust-, Sør- og Sørvestlandet. I nord blir det tøffare.

– Søndag kjem det til å bli kraftig vind og byer i nord. Dersom våre berekningar stemmer, kan det bli opp mot stiv og sterk kuling, seier Thaule.

Snø i fjellet

– Det kan komme snø i fjellområda på Austlandet og mest sannsynleg i fjella i vest i perioden, seier meteorologen.

Mot midten av neste veke fortset det fine vêret sør for Dovre og Stad.

– Nord for dette området blir det nordavind og byevêr. Det kjem til å bli gradvis kaldare ettersom nordavinden drar med seg kald luft, seier Thaule.

Dei som er ute og speidar etter tidlege vårteikn, bør rette blikket oppover og ikkje ned mot marka, ifølgje Hassel ved NTNU. Knoppane på hassel og gråor er nemleg blant dei første til å sprette, og det kan godt skje i desse dagar.

– Blåveisen er også rett rundt hjørnet, men etter kvart er det kvitveisen som gjer mest ut av seg. Den trivst i lågareliggjande strøk med fuktig skogsmark, seier Hassel.

(©NPK)