Statens vegvesen får bot etter sprengingsulykke på Geilo i 2014

Ulykka skjedde under bygging av ein ny jernbaneundergang på riksveg 7, like aust for Geilo sentrum.

Statens vegvesen får bota fordi planen for sikkerheit, helse- og arbeidsmiljø ikkje var oppdatert på ulykkestidspunktet.

Politiet har konkludert med at dei veit for lite om årsaksrekkjefølgja til ulykka til at det er naturleg å straffe firmaet som stod for sprenginga.

