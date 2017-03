Sp er urolege for framtida til Heimevernet

Heimevernet står no i fare for å bli nedlagt, hevda forsvarspolitisk talskvinne i Sp, Liv Signe Navarsete i spørjetimen på Stortinget. Ho reagerer sterkt på at regjeringa ikkje vil garantere for framtida til HVS.

– Trass i at regjeringa hevdar å ikkje vite korleis landsmakta i framtida skal sjå ut og at eit samla Storting i fjor haust slo fast at strukturen i Heimevernet skulle liggje fast dette året, har regjeringa alt gått i gang med å redusere Heimevernet med 7.000 soldatar og legge ned Sjøheimevernet, la ho fram.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sette i fjor sommar ned eit ekspertutval for å sjå på effektane av å slå saman Hæren og Heimevernet til eit nytt overordna konsept. Den såkalla Landmaktutgreiinga skal leggjast fram i forbindelse med statsbudsjettet.

Navarsete peiker på at Riksrevisjonen har avdekt alvorlege manglar ved beredskapen i Norge.

– Å svekkje eller avvikle Heimevernet vil vere eit farleg angrep på tryggleiken til folk over heile landet, meiner ho.

Statsminister Erna Solberg (H) avviser påstanden og viser til at Heimevernet framleis er større enn det forsvarssjefen har tilrådd. I tillegg har regjeringa styrkt treninga av heimevernssoldatane, påpeiker ho.

– Det å ikkje trene styrkjer er bortkasta ressursar, og det har denne regjeringa gjort noko med, fastslår ho.

(©NPK)