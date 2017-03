Siv Jensen håpar å bremse bustadspekulasjon 

Ho talte onsdag på ein bustadkonferanse i regi av Norges Eiendomsmeglerforbund i Oslo.

– Bustadlånsreguleringar har vore heilt nødvendig, særleg for å prøve å bremse dei spekulasjonsdrivne oppkjøpa, sa Frp-leiaren.

– Oslo har hatt ein prisvekst på 24 prosent det siste året. Det er brei semje om at dette ikkje er berekraftig over tid. Investeringskjøp kan vere med på å presse opp prisane for andre i marknaden, særleg førstegongsetablerarar, understreka Jensen.

I ei ny forskrift i år blir det stilt strengare krav til eigenkapital ved lån til sekundærbustad i Oslo. Etter den nye forskrifta aukar kravet til 40 prosent. I resten av landet er kravet framleis 15 prosent.

Regjeringa innførte også eit krav om at samla lån ikkje skal overstige fem gonger brutto inntekt.

