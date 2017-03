Evakuerte kan vende tilbake etter brann i Ålesund

– Brannvesenet har kontroll og driv ettersløkking. All røyken er borte no, seier Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB. Politiet har reist frå staden.

Naudetatane fekk melding om brannen i 11.30-tida onsdag føremiddag. Det var kraftig røykutvikling og fleire bygg blei raskt evakuert. Ein periode frykta ein at røyken kunne vere giftig ettersom fleire butikkar, mellom anna ein kjøkkenbutikk og ein målingsbutikk, har lager i garasjeanlegget. Folk blei åtvara mot å køyre inn i røyken og oppmoda om å halde vindauge lukka. Operasjonsleiaren fortel at faren no er over.

– Vi fryktar ikkje lenger at røyken er giftig, seier Sætre.

Han kan ikkje sei noko om korleis brannen starta.

– Det kjem til å ta tid før vi kan gå inn å sjekke det. Vi kan nok ikkje sei noko om det før om eit par dagar.

