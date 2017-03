Storsatsing mot alternative fakta og falske nyheiter

– Dette er ein historisk dag, samarbeidet er historisk, og eg er glad det kjem i ei tid der det offentlege ordskiftet er prega av udokumenterte påstandar og nokre gonger blank løgn, seier VGs ferske sjefredaktør Gard Steiro.

Det nye prosjektet har fått namnet Faktisk og redaksjonen skal arbeide heilt uavhengig av eigarane og partnarane. Den består av tilsette i alle dei tre mediehusa, og jobben deira blir å ha eit falkeblikk på det politiske ordskiftet, men også eit kritisk blikk på media.

Påstandar og postar i sosiale medium skal saumfarast, det same skal debattar og kommentarar. Og ikkje minst skal dei avsløre nyheiter. Målet er å bidra til eit meir faktabasert og rausare ordskifte i Noreg. Tenesta blir lansert i vår.

– Straumen av informasjon er større enn nokon gong. Vi håpar at Faktisk skal hjelpe publikum til å navigere i informasjonsflyten, slik at dei kan ta betre og meir opplyste avgjerder basert på fakta, seier sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet.

Opprydding

Redaktør for den nye tenesta er Dagbladets gravejournalist Kristoffer Egeberg. Han seier vi no er i ein situasjon der alt blir stempla som falske nyheiter. Det biletet skal Faktisk rette opp i.

– Vi skal ikkje berre avdekkje falske nyheiter. Vi håpar vel så mykje å bidra til oppryddinga, å rettleie folk, å gjere folk meir kjeldekritiske. Utgangspunktet er kjeldekritikk utan nødvendigvis å stemple ting som usannheit eller løgn. Vi håpar på sikt at dette vil skape eit mindre polarisert ordskifte, seier Egeberg.

Fleire norske politikarar har det siste året valt å bruke sosiale medium til å kommunisere direkte til veljarane. At politikarar føretrekkjer einetale framfor å svare på kritiske spørsmål er noko initiativtakarane ser på som eit problem.

– Det er rett at "fake news" er ein trussel. Eg er også heilt einig i at det er ein trussel at ein omgår media og på finurleg vis kommuniserer direkte med veljarane og på den måten prøver å eliminere den presisjon, transparents og ærlegdom som ligg i mediearbeidet. Det trur eg er endå farlegare enn at det blir spreidd nokre falske nyheiter på nettet, seier styreleiar Ole Jacob Sunde i Stiftelsen Tinius.

Møte med NTB

Faktisk skal vere gratis og tilgjengeleg for alle, og prosjektet er ope for fleire samarbeidspartnarar, også medium. I dag er både NTNU og IBM allereie involvert. Sistnemnde ikkje minst gjennom si erfaring frå kunstig intelligens og innhaldsanalyse.

Også NTB kan få ei rolle i Faktisk-prosjektet. Nyheitsbyrået har sjølv jobba med tanken om eit liknande samarbeidsprosjekt.

– Vi har avtalt eit møte allereie denne veka om eit nærmare samarbeid. Vi føler oss velkommen inn i samarbeidet, og meiner vi har mykje å bidra med. Vi er fellesnemnaren blant norske mediebedrifter, og har høgt truverd og sjølvstende. Det kan vi nytte i eit slikt samarbeid. I tillegg har vi ei distribusjonskraft som er ganske stor – vi når veldig mange samtidig. Det trur eg kan bli viktig i eit slikt faktasjekksamarbeid, seier nyheitsredaktør Ole Kristian Bjellaanes i NTB.

– Viktig prosjekt

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund gler seg over initiativet.

– At fleire nasjonale medium går saman om dette og inviterer fleire aktørar til å bidra, er veldig positivt. Eg håper dette vil bidra til å sikre ein god og opplyst samfunnsdebatt.

– Kjeldekritikk ligg i ryggmergsrefleksen til pressa. Blir dette arbeidet gjort godt og grundig vil faktasjekken kunne avdekkje feil og i verste fall løgner, seier ho.

I oppstartsfasen har Fritt Ord, Stiftelsen Tinius og Dagbladets stiftelse bidratt med til saman seks millionar kroner. Faktisk blir etablert som eit aksjeselskap eigd av VG og Dagbladet, men NRKs styre og generalforsamling skal ta stilling til om også dei skal gå inn på eigarsida.

(©NPK)