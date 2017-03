Senterpartiet trur på EU-avtale før sommar og val

Ein eventuell avtale med EU må først leggjast fram for Stortinget i form av ein proposisjon, slik at Stortinget kan bestemme korleis og når saka skal bli handtert. Navarsete, som er Senterpartiets utanrikspolitiske talsperson, seier til Nationen at ho trur regjeringa vil gjere det den kan for å få saka gjennom Stortinget før sommaren, om det kjem til semje med EU om ny avtale denne veka.

– Om ikkje kan ei ny regjering trekke saka og gå i nye forhandlingar med EU, seier ho.

Møtet mellom Noreg og EU tysdag er det sjette i rekka. Statssekretær Elsbeth Tronstad (H) i Utenriksdepartementet vil ikkje kommentere framdrifta utover den norske forhandlingsdelegasjonen vil arbeide for eit best mogleg resultat.

Fristen for å legge fram saker til Stortinget før sommaren er 21. april. Dermed kan regjeringa rekke å få gjennom ein ny EU-avtale, om det blir semje tysdag, om dei rekker å skrive proposisjonen på éin månad og Stortinget handterer saka før valet.

Dette er tredje gong Noreg og EU forhandlar om ny avtale for handel med viderebehandla landbruksprodukt som ost, kjøtt, bær, frukt og grønsaker.

(©NPK)