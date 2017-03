Senterpartiet siktar mot regjeringsmakt med Ap

– Vi har ein klar ambisjon om at vi gjennom dei neste åra, gjerne ved valet til hausten, skal bli eit at tre største partia i Noreg. Vi trenger ei heilt anna kraft når det gjeld å sjå heile landet og føre ein politikk for desentralisering, sa Slagsvold Vedum.

Han hadde invitert til pressekonferanse tysdag, før landsmøtet som opnar i Trondheim til helga.

Slagsvold Vedum blinkar ut tre saker partiet vil snakke om: Å «sjå heile landet», altså distriktspolitikk og desentralisering, fordeling og skattelette til vanlege folk framfor dei rikaste, og eigarskap til naturressursar.

Han spår at det blir mykje debatt på landsmøtet om forsvars- og sikkerheitspolitikk, særleg Heimevernet.

Slagsvold Vedum konstaterer at partiet har som mål å komme i regjering saman med Arbeidarpartiet. Kva for andre parti han ser for seg kan vere med, vil han ikkje svare klart på.

– Vi har ikkje sett bort ifrå nokon ting. Vi er tydelege på kva vi meiner er rett, og så ser vi at andre parti har sine utfordringar, seier han, men strekar under at målet er å få Høgre og Frp ut av regjeringslokala.

Han seier Sp ikkje vil ha ein samarbeidsavtale med parti som ikkje sit i regjering, slik den borgarlege regjeringa har i dag. Han slår også fast at partiet ikkje vil plukke ut nokon klare krav til regjeringsdeltaking, slik SV gjorde i helga.

Kven han føretrekkjer eit samarbeid med av SV eller Kristeleg Folkeparti, vil han heller ikkje svare på.

-Vi er opptatt av innhaldet i politikken og kjem til å vere knalltydelege på det, så er det veljarane som til sist avgjer styrkeforholdet, seier han.

