Noreg toppar FN-liste over utvikling

Måndag vart Noreg kåra til verdas lykkelegaste land av World Happiness Report, ein rapport som blir utarbeidd saman med FN. Tysdag la FNs utviklingsfond (UNDP) fram sin flaggskipsrapport for 2016 kalla "Menneskeleg utvikling for alle". Rapporten viser at sjølv om menneskeleg utvikling har hatt ein gjennomsnittleg auke i alle regionar mellom 1990 og 2015, står framleis ein tredel av befolkninga i verda på eit lågt utviklingsnivå. – Trass i 25 år med imponerande framgang i menneskeleg utvikling, er det stadig millionar av menneske som ikkje får ta del i framstega, heiter det i rapporten som viser indeksen for menneskeleg utvikling (HDI).

Marginaliserte grupper

Dei mest marginaliserte gruppene står framleis utanfor den globale utviklinga.

– Kløfta mellom dei som gjer framsteg og dei mest sårbare gruppene vil auke, med mindre ein bryt ned djupt forankra barrierar, blir det åtvara om.

For Noregs del er rapporten gledeleg. Vi er verdas beste land å bu ifølgje DI-indeksen. Sverige hamnar på ein 14.-plass.

Nedst på lista ligg Burundi, Burkina Faso, Tsjad, Niger og aller sist – Den sentralafrikanske republikk.

Åtvarar rike land

Men UNDP åtvarar også rike land mot å sole seg i glansen.

-Fattigdom og ekskludering er ei utfordring også for rike land, der det på verdsbasis lever 300 millionar menneske i fattigdom. Ein tredel av desse igjen er barn, heiter det.

Også i Noreg er det aukande merksemd om større klasseskilje. Forfattaren Jan Kristoffer Dale har fått stor merksemd for debutboka si der han beskriv norsk underklasse. Aftenposten formidla i førre veke forsking som viser at gapet mellom sysselsette unge menn frå låg- og høginntektsfamiliar har auka merkbart sidan 1992. Venstre går til val under slagord mot den aukande ulikskapen i Noreg.

Mykje står att

-Verda har komme eit godt stykke på veg til å utrydde ekstrem fattigdom, seier UNDP-leiar Helen Clark i pressemeldinga.

– Vi ser betre tilgang på utdanning, god helse og gode sanitærforhold, og også betre moglegheiter for kvinner og jenter.

Men fattigdom og ekskludering held fram med å vere ei utfordring, spesielt for dei mest marginaliserte gruppene, understrekar Clark.

Hovudforfattaren for rapporten, Selim Jahan, meiner vi legg for stor vekt på det nasjonale gjennomsnittet, som ofte skjuler enorme variasjonar.

– For å gjere framskritt må vi gjere ei grundigare analyse av kven som er blitt etterlatne og kvifor, seier Jahan.

Kvinner dei mest sårbare

UNDP trekkjer spesielt fram kvinner og jenter, landsbybefolkning, urfolk, etniske minoritetar, migrantar, flyktningar og menneske med funksjonshemmingar. Dette er grupper som systematisk blir sett bakarst.

-Desse gruppene blir framleis systematisk ekskludert av hinder som ikkje berre er av økonomisk art, men også politisk, sosiale og kulturelle, heiter det.

Sjølv om rapporten fastslår at globale kjønnsforskjellar sakte krympar, trer kvinner likevel fram som den mest sårbare gruppa.

Årsaka til det er dei langvarige mønstra av ekskludering og manglande innverknad.

(©NPK)