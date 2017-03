Mattilsynet avdekte 42 tilfelle av alvorleg vanskjøtsel av dyr i fjor

–Å forhindre vanskjøtsel og overgrep mot dyr blir stadig viktigare i samfunnet vårt, heiter det i Mattilsynets pressemelding om årsrapporten for 2016.

Tilsynet viser til at Høgsterett i fjor for første gong avsa to dommar for kriminalitet mot dyr etter den nye dyrevelferdslova frå 2010, men ingen fekk den strengaste straffa på tre år. Mattilsynet spør seg kor ille det må vere for at nokon skal få denne straffa.

–Vi har problem med å førestille oss situasjonar der dyr blir påført verre lidingar enn i saka der 92 storfe svalt i hel over ein periode på to månader utan vatn og mat. Bonden vart dømt til fengsel i eitt år og åtte månader, seier jurist i Mattilsynet Ellen Hestenes.

Mattilsynets inspektørar oppdaga alvorleg vanskjøtsel av dyr i 42 dyrehald, eller 0,44 prosent, av dei 9.439 dyrehalda der det vart gjennomført dyrevelferdstilsyn i 2016.

– Kvart tilfelle er eitt for mykje, men vi meiner likevel at dette talet er lågt sett opp mot det totale talet på dyrehald, seier Torunn Knævelsrud, som er veterinær og leier seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Mattilsynet fann brot på regelverket i 35 prosent av dei 9.439 dyrehalda som vart kontrollerte. Talet på bekymringsmeldingar auka med 10 prosent frå året før, opp til 9.381.

(©NPK)