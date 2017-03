Hjernehelse får eigen nasjonal strategi

Helseføretaka har gitt 20 millionar kroner til ein klinisk forskingsstudie på denne behandlinga ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Program for klinisk behandlingsforsking i spesialisthelsetenesta finansierer kliniske studiar med deltaking av pasientar frå alle fire helseregionane. Forskinga inngår i regjeringas strategi for hjernehelse slik at tenesta skal bli betre for desse pasientgruppene.

Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) kunngjorde nyheita på møtet tysdag om hjernesjukdommane ALS, MS, demens, Huntingtons sjukdom og Parkinson.

– Regjeringa vil gi eit betre tilbod til pasientar med nevrologisk sjukdom. Derfor lagar vi ein nasjonal strategi for hjernehelse. Vi er svært opptatt av meir forsking slik at vi betre kan forhindre desse sjukdommane og behandle pasientane best mogleg, seier statsministeren.

Helsedepartementet bad i fjor Helsedirektoratet utarbeide ein statusrapport om hjernehelse. Rapporten peikar på store variasjonar i tilbodet til pasientane.

– For å møte behova til pasientane er det nødvendig med tiltak på mange samfunnsområde, som helsetenester, skule og arbeidsliv, seier Høie.

