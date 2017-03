Regjeringa vil lovfeste tidleg innsats i skulen

– Det er ikkje sånn at norsk skule er for dårleg, men for nokre barn er den for dårleg, seier statsminister Erna Solberg (H).

Saman med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) besøkte ho måndag Lakkegata skole i Oslo, der ho la fram stortingsmeldinga "Lærelyst – Tidleg innsats og kvalitet i skulen".

– Dette markerer starten på det nye store løftet, ei systematisk satsing på tidleg innsats. Vi skal sørgje for at alle barn får hjelpa dei treng for å lære å lese, skrive og rekne skikkeleg, seier Solberg.

Røe Isaksen seier regjeringa er tydeleg på kva slags tiltak skulane bør sette inn: Intensivopplæring i korte periodar.

– Vi kjem ikkje til å gå inn og sjekke akkurat kor mange timar barnet har fått, men det kjem til å bli følgt opp overfor skulane og kommunane at dette faktisk blir gjort, seier han til NTB

Mange skular gjer dette allereie i dag, peikar kunnskapsministeren på. Men dei andre trenger ikkje å vente på lovendring.

– Alt frå hausten av meiner eg fleire skular kan starte med intensivopplæringa. Då vil det merkast med ein gong for dei det gjeld, seier han.

"Dummare enn dei andre"

Solberg åtvarar mot ein "vente og sjå-haldning" overfor barn som slit.

– Når du sit på skulen og ikkje får hjelp, så opplever du nederlag kvar einaste dag. Det gjer noko med læringsevna og skaper psykiske utfordringar når du definerer deg sjølv som dummare enn andre. Det gir eit veldig dårleg utgangspunkt for å ta att det tapte.

Mens det har vore aukande merksemd mot kvaliteten og krav til læring i skulen, er det ein debatt om nokre barn blir sett på skulebenken for tidleg. Forsking viser for eksempel at barn født seint på året oftare får diagnosen ADHD enn dei som er født tidleg på året, og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet har også påpeikt at det er biologiske skilnadar mellom modninga på gutar og jenter.

Både Røe Isaksen og Solberg meiner det kan vere grunn til å sjå på regelverket, som svært sjeldan gir moglegheit til å få utsett skulestarten.

– Eg er open for å diskutere om vi skal ha meir fleksible tidspunkt for når du startar skulen, seier Solberg til NTB.

Men begge held fast på at barna skal komme i gang med læring med ein gong dei startar opp på skulen.

– Eg er sterk motstandar av tanken om at barna skal vere på skulen eit år, og så skal dei ikkje begynne med formell læring før andre klasse. Det som skaper uro, bråk og manglande sjølvtillit er jo at barna ikkje har lært og ikkje har knekt lesekoden, seier Røe Isaksen.

Fleire pålegg og meir pengar

I stortingsmeldinga foreslår regjeringa at skular som ikkje oppfyller ein minstestandard for kvalitet, skal få tilbod om eiga rettleiing. 100 millionar kroner skal løyvast til lokal skuleutvikling i år, ein pott som etter kvart skal bli auka til ein halv milliard kroner årleg. Dessutan blir det sett av 50 millionar kroner årleg til lokale forskingsprosjekt, slik at skulane betre kan vite om tiltak dei set inn, verkar.

Kommunar og fylkeskommunar skal dessutan bli pålagde å gi alle nye rektorar utdanning i pedagogisk leiing, foreslår regjeringa.

Stortingsmeldinga blir formelt først levert frå regjeringa fredag. Etter det skal den på høyring.

