Regjeringa vel fleire hovudvegar mellom aust og vest

Det kunngjorde Trond Helleland (H) og Morten Wold (Frp) under arrangementet Rein Vidde-konferansen på Geilo måndag.

– Aust-Vest-utgreiinga konkluderte med at det burde bli velt to hovudvegar mellom aust og vest i eit 2050-perspektiv. Det er no semje om at det bli velt fleire vegar i tillegg til E134, der riksveg 52 skal bli vidareutvikla som ein hovudveg for næringstransport, og riksveg 7 skal bli vidareutvikla som ein hovudveg for persontransport og turisme, seier Morten Wold.

