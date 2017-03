SV: – Kvotetjuvane får behalde 80 prosent av ransutbyttet

– Så brutal er avviklinga regjeringa har gjort av pliktsystemet for trålarane. Det er fullstendig uaktuelt for Nord-Noreg å gå med på noko slikt, seier SVs fiskeripolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

Han er forferda over fiskeriminister Per Sandberg (Frp) som framstiller avviklinga av pliktsystemet som ei velsigning for fiskeriavhengige småsamfunn i Nord-Noreg.

100 prosent er utgangspunktet

Fylkesnes seier utgangspunktet må vere at lokalsamfunna som blei tilgodesett av pliktsystemet får tilbake 100 prosent av verdien.

-Torsketrålreiarane kan verkeleg skåle i champagneglasa no. Men for meg er det heilt ubegripeleg at Nord-Noreg skal bli avfeia med 20 prosent av verdiane, seier SV-representanten frå Troms.

– Meir lønnsamt

Sandberg karakteriserer pliktene som eit utdatert næringspolitisk verkemiddel, og foreslår å fjerne bearbeidingsplikta, oppheve tilbodsplikta, og avvikle aktivitetsplikta mot ei avkorting på 20 prosent av torskekvotane.

– For heile Nord-Noreg vil dette bety mykje for lønnsemda. Ingen er fornøgd med pliktsystemet. Ingen står fram og seier det fungerer. Derfor gjer vi desse endringane for å skape føreseielegheit og legitimitet i eit system som skaper lønnsemd og busetjing langs kysten. Det seier Sandberg til NTB.

Oppretter ikkje fond

Det regjeringsoppnevnte pliktutvalet foreslo ei avkorting på 20 prosent av verdien på dei attverande pliktene.

-Pliktutvalet foreslo også at avkortinga skulle gå inn i eit fond. Men eg oppretter ikkje noko fond. Eg tar heller ein avkorting og fordelar dette på kystflåten i Nord-Noreg, seier Sandberg.

Kan kjøpe seg ut

Han foreslår samtidig ei frivillig ordning der kvotefaktoren med tilbodsplikt kan bli kjøpt ut for 2 millionar kroner. Med 50 slike faktorar kan Havfisk, Nergård og dei andre tilbodspliktige trålreiarlaga kjøpe seg ut for 100 millionar kroner.

– Om alle vel å kjøpe seg ut av tilbodsplikta, blir dette 100 millionar kroner som eg kan bruke til omstilling, eller pengane kan bli ført tilbake til desse lokalsamfunna som var tilgodesett i tilbodsplikta, seier fiskeriministeren til NTB.

Fleire fluger i eitt smekk

Med dette grepet gir Sandberg både omstillingsmiddel og meir råstoff tilbake til kystflåten. Fiskeriministeren insisterer på at heile Nord-Noreg vil få same mengde råstoff.

-Her slår vi fleire fluger i eitt smekk, humrar Sandberg.

Han medgir at det var ein vanskeleg vurdering om han skulle avkorte meir enn 20 prosent av verdien. Her meiner fiskeriministeren at han har klart å finne ein «balanse som er heilt rett».

– Eg håper og trur eg har forankra dette i Stortinget på ein slik måte at det går gjennom. Eg har brukt veldig mykje tid på dette, og trur eg har komme fram til ei balansert løysing. Eg trur også dei som skal regjere i framtida vil vere fornøgd med at vi har skapt føreseielege rammevilkår, seier ein offensiv Sandberg.

Han har også sett på kravet om å stramme inn pliktene, slik mange i Nord-Noreg har kravd. Ifølgje Sandberg er det rent juridisk utfordrande å få det til.

– Vi skal respektere at nokre samfunn fryktar dette. Men eg vil seie at den som i 2017 vel å legge ned fiskeriindustri i Noreg, ikkje er ein god strateg. Framtida ser nemleg svært lys ut, både på råstoffsida, men ikkje minst for dei som driv foredling og tilverking av norsk sjømat, seier Per Sandberg.

(©NPK)