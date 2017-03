Røde Kors vil stanse omstridde asyltiltak

Asylanttilkomstane til Noreg er dei lågaste på to tiår. Likevel vil regjeringa lovfeste og gjere permanente dei mellombelse innstrammingstiltaka som blei innført for halvtanna år sidan.

– Som vi peikte på alt i 2015, er desse endringane i utlendingslova i strid med Noregs folkerettslege forpliktingar, seier Mads Harlem, leiar av politikk- og folkerettsseksjonen i Røde Kors.

Tiltaka blei vedtatt av Stortinget i ekspressfart – utan høyring på førehand og komitébehandling.

– Selektivt

Harlem meiner lovendringane undergrev asylinstituttet.

– Når regjeringa foreslår å fjerne kravet om at personar skal ha moglegheit til å søke asyl om dei blir returnert til for eksempel Russland, risikerer vi at dei blir returnert til det landet dei opphavleg flykta frå, held han fram.

Harlem er også kritisk til oppfølginga regjeringa har gjort av stortingsvedtaket frå 2015, som føresette at tiltaka skulle bli gjort mellombelse og blir evaluert innan to år.

– Evalueringa er i beste fall selektiv. Den er ikkje kva Stortinget har bede om. Departementet har verken innhenta kommentarar frå tunge instansar som FNs høgkommissær for flyktningar eller oppsøkt nokon av asylsøkjarane som blei sendt tilbake til Russland, seier han.

Uklar støtte

Det er usikkert om regjeringa på nytt vil få fleirtal på Stortinget, dersom forslaget blir halde etter høyringsrunden som gjekk ut førre veke.

– Vi føreset at regjeringa gjennomfører ei reell evaluering og vil vente på høyringsrunden før vi konkluderer, sa Aps innvandringspolitiske talsperson Helga Pedersen til NTB i januar. Ho held fram med at Stortinget i praksis berre hadde 48 timar til å vurdere lovendringane i 2015.

Fleire av tiltaka er politisk kontroversielle. Samarbeidspartia KrF og Venstre gjekk for eksempel begge imot å gi Justisdepartementet auka høve til å instruere Utlendingsnemnda, men Ap og Sp sikra likevel fleirtal for forslaget.

UNE åtvarar

I si høyringsutaling peiker Utlendingsnemnda på at instruksjonstilhøvet til departementet kan påverke sjølvstendet til organet.

– Jo meir omfattande instruksjonsavgangen er, og jo meir hyppig og detaljert departementet anvender den, jo sterkare vil ein instruksjonstilhøvet kunne føre an mot UNEs rolle som eit uavhengig og domstolsliknande organ, heiter det i utsegna.

Av høyringsforslaget går det elles fram at regjeringa vil ha vidareført moglegheita til å sette kortare frist for utreise enn vanleg. Det same gjeld bruk av tvangsmiddel som meldeplikt og spesifisert opphaldsstad i bestemte tilfelle.

I tillegg blir det foreslått at politiet framleis skal kunne opprette "særskilde tilrettelagde innkvarteringsstader" dersom det skulle oppstå behov for pågriping og fengsling langt unna Politiets utlendingsinternat.

(©NPK)