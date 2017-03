Meir vald blant unge i Oslo

Samtidig som statistikken viser ein markant nedgang i straffbare forhold der den mistenkte er under 18, vekkjer valden blant barn og bekymring, skriv Klassekampen.

– Vi ser ei utvikling der ungdom tyr lettare til vald for å løyse konfliktar. Valden er aukande, den er meir alvorleg enn tidlegare, og dette spreier seg nedover i yngre aldersklasser, seier Jarle Kolstad, som leiar for førebyggjande avsnitt ved Stovner politistasjon. Han har ansvar for fleire bydelar aust i byen, men seier utviklinga er den same i heile byen.

Han avviser likevel at det er bydelar i Oslo med det som ofte blir omtala som «svenske tilstandar».

– Vi har også utfordringar, men det er ikkje mogleg å samanlikne med situasjonen i forstadene til enkelte svenske byar. Eg kan berre snakke for bydelane i Oslo aust der eg jobbar, men det er ingen stader der eg ikkje kan parkere ein politibil og gå frå den, for å seie det sånn.

Han strekar under også at det ikkje er grunnlag for å kople den aukande valdsbruken til gjengkriminalitet.

