Kværner Stord sikra milliardkontrakt med Statoil

– Dette er ein av dei viktigaste kontraktane i marknaden dette året. Vi er stolte av den tilliten Statoil viser oss ved å gi Kværner oppdraget med å oppgradere Njord A for nye tiår med produksjon, seier konsernsjef i Kværner Jan Arve Haugan i ei børsmelding.

Milliardkontrakten blir underteikna på anlegget til Kværner på Stord fredag. Den er ein totalkontrakt for oppgradering av Njord A-plattforma, og inneber full oppgradering av skrog og plattformdekk. Prosjekt som skal sette Njord A i stand til å kunne produsere olje og gass i fleire tiår framover.

Plattforma skulle vore tatt ut av drift etter å ha vore operativ sidan 1997, men etter at det blei gjort nye funn på Njord-feltet i Norskehavet, har Statoil bestemt seg for å halde fram å bruke plattforma til utvinning av olje og gass. Den oppgraderte plattforma skal stå klar i 2020.

– Arbeidet som no skal gjerast er viktig for at plattforma kan ta opp att sikker og effektiv drift frå feltet og vere eit senter for framtidige tilknytingar av nye felt», seier direktør for prosjektutvikling i Statoil, Torger Rød.

Oppdraget vil utgjere rundt 3.000 årsverk, hovudsakleg i Kværner og Aker Solutions. Den såkalla "norske verdiskapinga" i prosjektet ventast å liggje på over 95 prosent.

– Med unntak av noko innkjøp, så ligg dette an til å bli eit så godt som heilnorsk prosjekt, som gir stor aktivitet i Hordaland og andre stader på Vestlandet som har vore råka av oljekrisen dei siste åra, seier Haugan.

