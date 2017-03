Hurtigruten skaper milliard-ringverknader

Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten lèt seg overraske over dei sterke ringverknadstala i analysen frå konsulentselskapet Menon Economics.

-Vi har heile tida visst at vi skaper veldig store ringverknader, langt utover dei vi gir gjennom avtalen med staten. Denne analysen slår fast at vi verkeleg skaper store effektar av å ha eit hurtigruteanløp. I nordnorsk reiseliv finn vi 70 prosent høgare verdiskaping og 50 prosent høgare sysselsetting på dei stadane som har hurtigruteanløp, samanlikna med liknande stader utan anløp, seier Daniel Skjeldam til NTB på telefon frå Miami.

Menon Economics vart i 2015 kåra til årets konsulentselskap. På oppdrag frå Hurtigruten har dei rekna på ringverknadene av verksemda i Noreg. Hurtigruten sjølv omset for 3,4 milliardar kroner i året.

Prisen ikkje relevant

Konsernsjefen i Hurtigruten vil ikkje seie kor mykje dei har betalt for analysen.

-Det er ikkje spesielt relevant kva vi betalte for rapporten. Menon har si prisliste og blir brukt av store miljø i heile Noreg. Det er berre å sjå kven dei har jobba for, og det er ikkje gratis, seier Skjeldam til NTB.

Det britiskeigde reiselivsselskapet gir ringverknader i dei 34 hamnene som har daglege anløp, viser analysen. Selskapet kjøpte i 2015 varer og tenester for 1,1 milliardar kroner.

"Dette bidrog til ei verdiskaping på 600 millionar og sysselsetting av 700 personar", skriv Menon i analysen.

Truverdige tal

Skjeldam karakteriserer tala som sterke og truverdige etter at Hurtigruten dei siste åra har arbeidd knallhardt for å skape verdiar i hamnene dei seglar til.

– Berre dei siste to og eit halvt åra har vi auka talet på utflukter frå 42 til 91. Det er hyggeleg å få dei overtydande tala på kor store desse ringverknadene er, seier Skjeldam.

Ønskjer klar strategi

Fredag legg regjeringa fram reiselivsmeldinga. Hurtigrutesjefen håpar ho blir meir enn ei ønskeliste utan konkret innhald.

-Regjeringa må sørgje for at vi i næringa kan fortsette å ta ut det enorme potensialet som ligg i Noreg som reiselivsdestinasjon. Eg håpar det ikkje berre blir eit dokument med tomme ord. Næringa fortener ein ordentleg og gjennomarbeidd strategi. Dette kjem til å bli ei næring som Noreg skal leve av i lang tid framover, seier Daniel Skjeldam.

Stor verdiskaping

Ringverknadsanalysen listar opp ei rad område der Hurtigruten bidrar til verdiar og aktivitet. Hurtigruten står for 10 prosent av turismeomsetninga i Tromsø og bidrar med 22 millionar i verdiskaping i Ishavsbyen. Og i Kjøllefjord, som har 950 innbyggjarar, er det årlege bidraget det sjudoble: 142 millionar kroner, går det fram av rapporten.

Fakta om ringverknadar av Hurtigruten

*Konsulentselskapet Menon har rekna ut at Hurtigruten skaper betydelege ringverknader på dei 34 anløpsstadane langs kysten.*Årleg bidrar Hurtigruten med 2,52 milliardar kroner i auka verdiskaping. At Hurtigruten kjøper varer og tenester for 1, 1 milliardar kroner, kjem også fram i rapporten.* Passasjerane som er med Hurtigruten bidrar til 500 arbeidsplassar og står for ei verdiskaping på 570 millionar kroner, heiter det i eit anna reknestykke.* I tillegg bidrar Hurtigrutens direkte og indirekte tilsette med ein kvart milliard i verdiskaping og rundt 160 sysselsette.

(©NPK)