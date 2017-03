Ti nye forskingssenter får milliardstøtte

Eit forskingsmiljø som får status som Senter for framifrå forsking (SFF), får ei millionstøtte over ti år for å kunne drive forsking. Kvart nye senter får til saman 15 millionar kroner i den perioden.

– Vi har som mål at Noreg skal få fleire verdsleiande fagmiljø. For å få det til må vi gi våre beste forskarar fleksibel, langsiktig finansiering som gir rom for å satse dristig. May-Britt og Edvard Moser hadde mange års SFF-finansiering før dei fekk Nobelprisen i medisin i 2014, påpeikar kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Totalt 150 forskingsmiljø over heile landet søkte om å få SFF-status, og til slutt vart det åtte senter ved universiteta i Oslo, Bergen og NTNU i Trondheim, og eitt ved Noregs handelshøgskole og eitt ved Folkehelseinstituttet som kom gjennom nålauga.

Dei nye SSF-sentera forskar blant anna på kreftceller, molekylær, sola, rytmemekanismar, menneskets utvikling, moralsk motivasjon og fruktbarheit.

