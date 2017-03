Forbrukarrådet: -Nordmenn klagar mest på bil

Forbrukarorganisasjonane består av Forbrukarrådet, Forbrukarombodet, Forbrukartvistutvalet, Marknadsrådet, Forbrukar Europa og 14 klagenemnder.

Totalt kom det inn 32.396 klager til dei ulike forbrukarorganisasjonane i 2016, og det er flest klager på bil, bank og forsikring.

– Det er tydeleg at parkering skaper hovudbry for folk, her kjem det inn mengdevis med klager til Parkeringsklagenemnda. Bruktbilkjøp er også noko folk ofte får problem med, fortel forbrukardirektør Randi Flesland.

Innan bank- og forsikringstenester er det hovudsakleg skadeforsikring og banktenester som er til bry, men også sjuke- og ulykkesforsikring og eigarskifteforsikring blir det klaga på. Det siste av dei tre punkta handlar om bustadtilknytte kostnadar. Her er både takstmenn og eigedomsmeklarar representert, men den dominerande klageposten er handverkartenester.

– Vi ser at norske forbrukarar ofte støyter på problem når det gjeld handverkartenester, men vi ser også at byggjevarer, møblar og innreiing er ein relativt stor klagepost.

Flyreiser, kommunikasjonstenester og IKT er også problematiske område for norske forbrukarar. Klagene på flyreiser har stige med 44 prosent frå 2015 til 2016.

