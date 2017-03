Studentar tyr til forbrukslån for å dekke utgifter

Undersøkinga viser at 28 prosent av norske studentar har tatt forbrukslån eller nytta kredittkort for å betale basisutgifter som mat, bustad og helsetenester. Undersøkinga er gjennomført av Sentio på oppdrag frå Norsk studentorganisasjon (NSO) som meiner at tala underbyggjer kravet om auka studiestøtte.

– Vi er bekymra for utviklinga, og vi bevegar oss i ei farleg retning når studentane må nytte forbrukslån og kredittkort for å dekke basisutgifter, meiner NSO-leiar Marianne Andenæs.

Tysdag starta regjeringas budsjettkonferanse der store delar av statsbudsjettet for 2018 vil bli spikra, og Andenæs meiner regjeringa må ta til seg desse tala.

– No kan Erna Solberg og regjeringa vise at dei tar den økonomiske situasjonen for studentane på alvor og innfri kravet frå eit samrøystes Storting om å auke studiestøtta i lengde og omfang. Ein føreseieleg og stabil studentøkonomi bidrar til at studentane vil kunne fokusere på studia, seier Andenæs.

Ho peikar på at regjeringa har vist stor vilje til å satse på høgare utdanning, blant anna gjennom stortingsmeldinga «Kultur for kvalitet» og ved å innføre opptrappinga til 11 månader studiestøtte.

– Vi ber saman med ungdomspartia og fleire samarbeidsorganisasjonar om at regjeringa i sitt siste budsjett innfrir ungdomskravet, avsluttar ho.

(©NPK)