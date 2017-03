Markerer seks års krig i Syria med seks timars opplesing

Markeringa blir halden tysdag ettermiddag på Jernbanetorget, utanfor hovudinngangen til Oslo S. Den blir også overført live på Facebook-sidene til dei ti organisasjonane.

I løpet av dei seks timane vil ei rad personar frå norsk kulturliv, politikarar og organisasjonar lese opp nyheitsmeldingar frå dei seks åra, heilt sidan krisa starta 15. mars 2011.

Kvar opplesar vil ha rundt ti minutt til disposisjon, og blant talarane finn ein blant anna musikarane Silje Nergaard, Helene Bøksle, Samsaya og Mariann Thomassen. Også skodespelarane Thorbjørn Harr og Anders Baasmo Christiansen stiller opp, og ein lang rad politikarar som blant anna SV-leiar Audun Lysbakken og Oslo-ordførar Marianne Borgen (Ap).

Markeringa begynner klokka 14 og blir innleidd med tidlegare NRK-programleiar Erik Wold. Klokka 20 avsluttast arrangementet etter at skodespelar Anders Baasmo Christiansen har gjort unna si opplesing.

Bak talarane vil det vere eit bakteppe som viser ruinane frå Aleppo. Aleppo var før borgarkrigen Syrias største by med ei befolkning på over 2 millionar. No er byen redusert til ruinar og blir rekna som den verst ramma byen i borgarkrigen.

Den siste timen av maratonarrangementet vil forbipasserande kunne tenne eit lys for Syria.

Organisasjonane som deltar i markeringa er Redd Barna, UNICEF, Flyktninghjelpen, Care Norge, Caritas, SOS-barnebyer, Plan Norge, Amnesty, Norsk Folkehjelp og Røde Kors.

(©NPK)