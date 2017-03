Mange gebyr for manglande beltebruk i buss

Vegvesenet gjennomførte i førre veke ein landsdekkjande kontroll av bilbeltebruken i bussar.

Totalt vart 9.230 passasjerar kontrollerte, og 237 av desse vart pålagt gebyr for manglande beltebruk. Også 535 bussjåførar vart kontrollerte, og berre éin av desse vart pålagt gebyr for manglande beltebruk, viser tala frå Statens vegvesen.

Noreg er på verdstoppen når det gjeld bruk av belte i bil, mykje takka vere målretta arbeid med informasjonskampanjar og kontrollar i mange år. Men sjølv om resultatet av kontrollen førre veke var oppløftande, og statistikken viser at stadig fleire brukar belte også i buss, er det framleis langt igjen før alle brukar bussbelte.

– Grunnen til at dei fleste ikkje brukar belte i buss er at dei ikkje har vanen inne. Vi håpar at gebyra kan ha ein avskremmande effekt. Dei fleste er trass alt klar over at det er påbode å bruke belte i bussen også, seier avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Ho understrekar at det å bruke belte i buss ikkje berre er viktig for eiga sikkerheit, men også for medpassasjerane.

– Sit du utan belte, risikerer du ikkje berre å bli skadd sjølv. Du kan også treffe andre passasjerar med stor kraft, avsluttar Lutnæs.

(©NPK)