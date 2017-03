Kontrollkomiteen har fleire spørsmål om nødnettet

Broadnet, som driftar nødnettet, hadde sett ut delar av verksemda til ein indisk underleverandør, noko som blir sett på som eit sikkerheitsbrot. Politiets tryggingsteneste (PST) har opna etterforsking.

Komitéleiar Martin Kolberg (Ap) opplyser at komiteen ikkje har avgjort om den vil opne kontrollsak. Det vil uansett ikkje skje før PST har avslutta etterforskinga si, strekar han under.

Komiteen ber likevel departementet sende over eit brev frå Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) til departementet frå oktober 2015, der det blir informert om at Broadnet har sett ut delar av verksemda si til ein indisk underleverandør.

I brevet komiteen sender statsråden tysdag, heiter det at ei fagavdeling i departementet tok opplysningane "til etterretning" og overlét til DNK å følgje opp Broadnet.

– Meiner statsråden det er forsvarleg å ta ei opplysning om mogleg tenesteutsetting av drifting av nødnettet til India til etterretning? spør komiteen.

(©NPK)