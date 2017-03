45 forslag om å endre Grunnlova

I Stortinget tysdag blei fleire forslag presenterte og debatterte, blant anna grunnlovsfesting av allemannsretten og grunnlovsfesting av retten til å søke asyl.

Stortingsrepresentantane vil endre eller legge til nytt i Grunnlova på fleire område – alt frå om Grunnlova skal få ei ny språkdrakt til meir tidsrett bokmål, om samane skal omtalast som urfolk til om nordmenn skal ha ein grunnlovsfesta rett til å bu og ferdast i eit miljø utan å bli utsette for helseskadeleg støy.

Ein del forslag har vore fremja tidlegare, medan andre er nye. Til dømes ligg det for første gong føre eit forslag som handlar om at marine ressursar – fisk – skal høyre til fellesskapet.

Forslag om å endre Grunnlova må leggjast fram i eitt av dei tre første åra i ein stortingsperiode, og forslaget blir så behandla i dei første tre sesjonane i neste periode. Til saman ligg det føre 45 forslag til behandling i perioden 2017–2021.

Mange av forslaga har lita moglegheit for å nå fram ettersom det er kravd to tredels fleirtal i Stortinget for å få ei endring vedteken, i tillegg til at to tredelar av representantane må vere til stades under avstemminga.

(©NPK)