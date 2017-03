Regjeringa vil gi full gass i Barentshavet

Basert på nominasjonar frå 22 selskap foreslår Olje- og energidepartementet å lyse ut heile 93 blokker i Barentshavet og ytterlegare ni blokker i Norskehavet i den 24. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

-Dette blir ein skikkeleg Barentshav-runde. For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye leiteareal for å kunne sikre langsiktig aktivitet. Dette er eit veldig tydeleg signal om at vi satsar i nord, seier Søviknes til NTB.

Nesten halvparten av dei utlyste blokkene i Barentshavet ligg nord for Noregs nordlegaste oljefunn Wisting, om lag 300 kilometer nord for Hammerfest.

Fem av leiteblokkene strekkjer seg så langt som mogleg inn mot 65-kilometersbeltet rundt Bjørnøya der det i samsvar med forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ikkje er lov med petroleumsverksemd.

-Innanfor forvaltingsplanen

-Det er eit veldig spennande område som ligg i vestre del av Barentshavet. Det er viktig å få utforska dette området, og vi held oss til 65-kilometersgrensa mot Bjørnøya. Dette er innanfor forvaltingsplanen og følgjer føringane som Stortinget tidlegare har gitt. Vi tar også omsyn til avtalen med Venstre og KrF. Det er ingenting i dette som går ut over det som er opna og gjort tydeleg som petroleumsområde, seier Søviknes til NTB.

TFO i vår

Han varslar også at det vil komme fleire utlysingar rundt dei store funna som er gjort lenger sør, blant anna rundt storfunnet Johan Castberg.

-Dette kjem vi tilbake til når vi i vår kunngjer nye blokker i modne område. Det kan også vere aktuelt å utvide TFO-området i Barentshavet, men dette kjem vi tilbake til, seier Søviknes.

TFO står for "Tildeling i førehandsdefinerte område" der det frå før av er aktivitet og infrastruktur. Desse blir lyst ut kvart år, mens dei nummererte konsesjonsrundane som går inn i nye område, blir lyst ut kvart andre år.

Breitt ut i Barentshavet

I 24. runde blir det i tillegg lyst ut nye blokker i Barentshavet søraust og inn mot grenselinja mot Russland, i det som var omstridd område fram til grenselinja mot Russland vart trekt i 2010.

-23. runde var meir spesifikt retta mot Barentshavet Søraust. No går vi mykje tyngre ut mot heile Barentshavet, i tillegg til djupvassområdet i Norskehavet, seier oljeministeren til NTB.

Utlysingane blir no sende ut på høyring med høyringsfrist 2. mai.

(©NPK)