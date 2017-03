Rapport: Kvitsnippbrotsverk kostar 12 milliardar årleg

Det går fram av rapporten "Toppen av isfjellet" frå Manifest Tankesmie, som blir lagt fram på Manifests årskonferanse måndag, skriv Klassekampen.

Ifølgje rapporten blir det anslått at økonomisk kriminalitet gjort av personar i kraft av deira posisjon og tillit i ulike verksemder, kostar samfunnet 12 milliardar kroner årleg. Anslaga for trygdesvindel er 10 milliardar.

Kampen mot kvitsnippbrotsverk bør prioriterast høgare, meiner professor Petter Gottschalk, ein av rapportforfattarane. Han foreslår blant anna ei dobling av talet på tilsette i Økokrim.

– Det er eit stort problem at for mange går fri. For det første utgjer det eit betydeleg økonomisk omfang, ettersom kvar brotsverk kan utgjere fleire millionar kroner. For det andre er dette kriminalitet som blir utført av personar i fortrudde stillingar i samfunnseliten, og om dei går fri undergrev det heile samfunnspakta, meiner Gottschalk.

Han seier mistenkte trygdemisbrukarar stort sett blir dømde, mens det ikkje er tilfelle med kvitsnippbrotsmenn.

– Kvitsnippkriminelle er ekstremt ressurskrevjande å ta, fordi dei har meir ressursar til å skjule kriminaliteten sin og kan kjøpe ekstra advokatbistand, ankar sakene og brukar all slags middel for å unngå domfelling.

