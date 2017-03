Mahamuds advokat vil innhente DNA-bevis

I dommen frå Oslo tingrett får Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) fullt medhald i påstanden om at det er sannsynleg at Mahamud ikkje er frå Somalia, slik han hevdar, men frå Djibouti.

"Etter denne gjennomgangen må det bli konkludert med at det er påvist klar sannsynsovervekt for at Mahad har forklart seg urett om sin identitet og nasjonalitet", heiter det i dommen.

Mahamud er også idømt sakskostnader drygt 137.000 kroner.

Mahamud har saman med advokat Arild Humlen bestemt seg for å anke dommen, også over lovbruken når det gjeld utvisingsspørsmålet.

