Ung mann lettare skadd i slagsmål ved asylmottak i Ulsteinvik

Ifølgje politiet i Møre og Romsdal var det to unge gutar på eit asylmottak for mindreårige som barka saman i eit slagsmål fredag ettermiddag.

Den eine guten var medvitslaus då politi og ambulanse kom til staden, og han blei henta med luftambulanse og flogen til St. Olavs hospital i Trondheim. Politiet opplyste ved 18-tida at guten har fått lettare skader etter å ha blitt treft av stein i nakke og rygg.

Politiet arresterte den andre guten då dei kom til staden, og han blei teken med til avhøyr. Til NTB opplyser politiet i Møre og Romsdal at det så langt ikkje er avdekt noka konflikt mellom dei to gutane.

På grunn av sin unge alder og etter at det var klart at skadeomfanget ikkje er alvorleg, blei den arresterte guten sett fri etter at avhøyra var ferdige fredag kveld. Ifølgje politiet blir han teken vare på vidare av verje og representantar for asylmottaket.

