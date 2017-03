Solberg går inn for digitalt grenseforsvar

Statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg streka under i sin tale til Høgres landsmøte torsdag at avhengnaden vår av digitale løysingar også gjer oss meir sårbare for digitale angrep.

– Høgre må vere tydelege på at Noregs sikkerheit krev eit digitalt grenseforsvar. Kjære landsmøte, Høgre går til val i 2017 på å fornye og forsterke forsvarsevna vår og ein styrkt beredskap mot kriser og terror, seier Solberg.

(©NPK)