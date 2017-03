Hareide: Forhandlingane om bioteknologi har brote saman

Samarbeidspartia Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti har lenge forhandla om bioteknologimeldinga, som etter planen skulle bli lagt fram for Stortinget før valet i haust. No er det klart at dei fire partia ikkje blei einige.

– Eg kan bekrefte at det ikkje blir ei semje om bioteknologi denne våren, seier KrF-leiar Knut Arild Hareide til Dagbladet.

Helseminister Bent Høie (H) lovar at bioteknologimeldinga kjem før valet, men vil ikkje svare på om den kjem tidsnok til å behandlast i denne perioden.

Det er no uklart kva som skjer med meldinga, som eigentleg skulle ha blitt lagt fram allereie i fjor haust. Bioteknologimeldinga må leggjast fram før påske viss Stortinget skal rekke å behandle den før valet.

– Regjeringa vil fremme ei melding om evaluering av bioteknologilova i denne stortingsperioden. Tidspunkt for framlegging er ikkje bestemt enno. Det er Stortinget som sjølv bestemmer framdrifta på sakene, skriv Høie i ein e-post til Dagbladet.

