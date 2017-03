Stadig færre tar abort

Talet viser ein nedgang på 6 prosent frå året før.

Nesten ni av ti abortar, 87,5 prosent, vart gjennomført med medikament, ein auke frå 45 prosent for ti år sidan.

Abortraten fall frå 11,7 til 11 per 1.000 kvinner i fertil alder (15-49 år), viser tala frå Abortregisteret. Abortraten fall til 7,6 per 1.000 kvinner i aldersgruppa 15 til 19 år. I 1980 var talet 22,4 per 1.000 kvinner i alderen 15–19 år. Den gongen hadde denne aldersgruppa den høgste abortraten av alle.

81 prosent av abortane i fjor vart utført før veke ni, og 96 prosent var sjølvbestemte.

Norske kvinner kan sjølv bestemme om dei vil avbryte svangerskapet dei tolv første vekene. Etter dette må ein søke om abort hos ei abortnemnd. Abortnemndene kan i spesielle tilfelle, og om det er tungtvegande medisinske grunner til det, innvilge abort fram til 22. svangerskapsveke.

